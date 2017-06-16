Японский производитель подушек безопасности Takata собирается подать заявление о банкротстве на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания оказалась втянута в скандал, связанный с самым масштабным отзывом продукции из-за проблем с безопасностью в истории автомобильной промышленности.

По данным издания, сроки подачи заявления могут измениться. Bloomberg не удалось связаться с представителями компании.

Ранее в Nikkei сообщили, что Takata может подать заявление о банкротсвке в Японии в этом месяце.

Компания также ищет нового покупателя, самым возможным из которых называют американского производителя подушек безопасности Key Safety Systems.

Предполагается, что неисправные подушки безопасности, произведенные Takata, являются причиной смерти как минимум 17 человек по всему миру. В январе компания согласилась заплатить $1 млрд регуляторам США, клиентам и автопроизводителям. Так, за урегулирование дела Takata заплатит $25 млн штрафа, пострадавшим будет выплачено $125 млн в качестве компенсации, а также $850 млн получат автопроизводители, потерпевшие убытки из-за массовых отзывов.