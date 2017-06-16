Медики в США провели полное обследование студента Отто-Фридерика Уормбиера, который был доставлен на родину впавшим в кому после продолжительного заключения в северокорейской тюрьме. Выяснилось, что у молодого человека тяжелая черепно-мозговая травма, передает AFP.

По словам специалистов, сейчас уже невозможно установить, при каких обстоятельствах и каким образом студент получил «неврологическое повреждение», ставшее в итоге причиной его нынешнего состояния.

Власти КНДР утверждают, что американский студент впал в кому, заболев ботулизмом (это токсико-инфекционное заболевание, поражающее нервную систему). Однако врачи в США не обнаружили в организме больного следов ботулотоксина (возбудителя ботулизма).

Уормбиер был приговорен властями Северной Кореи к 15 годам лишения свободы за подрывную деятельность против республики. В минувший вторник, проведя в тюрьме больше года, он был освобожден «из гуманитарных соображений» и доставлен на родину в бессознательном состоянии.

Американские правозащитники считают, что власти КНДР намеренно задерживают граждан США под надуманными предлогами, рассчитывая вынудить Вашингтон к переговорам.