Президент США Дональд Трамп поинтересовался, почему никто не спрашивает о связях семьи Клинтон с Россией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Почему не расследуют связи Хиллари Клинтон и демократов с Россией, в то время как мои несуществующие связи расследуют?» — говорится в сообщении.

Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are?