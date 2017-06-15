Трамп спросил, почему никто не интересуется связями Клинтон с РФ
Президент США Дональд Трамп поинтересовался, почему никто не спрашивает о связях семьи Клинтон с Россией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Почему не расследуют связи Хиллари Клинтон и демократов с Россией, в то время как мои несуществующие связи расследуют?» — говорится в сообщении.
Why is that Hillary Clintons family and Dems dealings with Russia are not looked at, but my non-dealings are?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017