Турецкое внешнеполитическое ведомство в экстренном порядке вызвало посла США Джона Басса, чтобы заявить ему о несогласии руководства страны с выдачей американскими властями ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее заявление распространила в СМИ пресс-служба МИД Турции. В нем говорится, что с Бассом встретится заместитель министра иностранных дел Турции Умит Ялчин. Решение о выдаче ордеров на арест охранников Эрдогана в пресс-релизе названо «неправильным», «необъективным» и необоснованным с правовой точки зрения.

Напомним, ордеры были выданы по итогам инцидента, который произошел у ворот резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая, когда в США с визитом находился президент Турции. Американские активисты устроили акцию протеста против приезда Эрдогана, а его охранники, как впоследствии заявили представители правоохранительных органов США, участвовали в стычках с демонстрантами.

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр города Мюриэль Боузер, сообщив о выдаче судом ордеров на арест охранников Эрдогана, отметили недопустимость их вовлечения в беспорядки.

В ответ турецкие власти заявили, что действия секьюрити были продиктованы необходимостью принимать срочные меры в отсутствие какой-либо реакции со стороны полиции США. В частности, в заявлении пресс-службы МИД Турции поясняется, что охранники не стали бы вмешиваться в происходящее у резиденции посла, если бы местные стражи порядка выполняли свои обязанности.

Скандальность ситуации была в том, что на месте событий велась видеозапись, которая впоследствии попала в интернет. На ней видно, что турецкий лидер стоял и наблюдал, как его охрана избивает митингующих. Госдепартамент США, получив эту информацию, выразил официальный протест, но Анкара отвергла все обвинения в свой адрес. Эрдоган лично заявил, что будет бороться с попытками преследовать его охранников «политическими и юридическими методами».