В парках Москвы открылись выставки работ для фотоконкурса Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна». Конкурс проводится с 2015 года.

В Лианозовском и Одинцовском парках проходит выставка «Заповедная Россия».

В Парке культуры и отдыха 850-летия Москвы можно посмотреть на работы для выставки «Птицы России».

В Бабушкинском парке представлена выставка «Русская Арктика». В Гончаровском парке на улице Руставели проходит выставка «Самая красивая страна. Пейзаж», а в Усадьбе Воронцово — «Народы России».

Работы на конкурс принимаются до 31 июля. Финал пройдет в сентябре этого года. Победитель каждой из номинаций получит 250 тыс. рублей.