Компания Facebook будет улучшать способность алгоритмов по выявлению и блокировке контента однозначно террористического содержания, и лишь в редких случаях прибегать для этого к помощи модераторов-людей. Об этом в четверг сообщает Dow Jones Newswires.

Ранее крупнейшая соцсеть ориентировалась в основном на пользователей и модераторов для выявления контента с террористическим и экстремистским содержанием. И даже в случае, когда использовались алгоритмы, финальное решение о блокировке текстов, фото, видео или целых аккаунтов все равно принимал человек.

Недавнее решение руководства компании о динамичном развитии и все большем внедрении «умной» автоматической блокировки — вынужденное и принято из-за критики со стороны властей и рекламодателей. Несмотря на то, что Facebook резко увеличил объем заблокированного контента за последние два года, прессинг на соцсеть лишь возрастал.