Власти США могут поддержать отличный от Минского формат урегулирования кризиса на Украине, если он будет создан и его целью станет достижение мира. Об этом в четверг, 15 июня, заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Если стороны придут к какому-либо соглашению при соблюдении другого механизма, и если оно будет успешно, мы поддержали бы его», – сказала она.

Науэрт при этом отметила, что США продолжают поддерживать Минские соглашения. Но сейчас власти страны не видят результатов, которые «хотелось бы видеть».