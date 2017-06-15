Генеральный директор американского производителя косметики Avon Products Шери Маккой собирается уйти в отставку. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

В настоящий момент компания ищет подходящую замену на должность главы Avon. Поиском нового генерального директора занимается компания Heidrick.

Как отмечает издание, под руководством Маккой акции компании упали более чем на 80% с 2012 года. Отставки нынешнего генерального директора потребовали инвесторы компании Barington Capital и NuOrion Partners, которые владеют 3% акций Avon.