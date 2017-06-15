Американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер арестован в городе Таскалуса (штат Алабама). Причиной ареста стал обнаруженный сверток с марихуаной, сообщает Boxingscene.

Как уточняет издание, машина боксера была остановлена за нарушение правил тонировки. Во время проверки документов стражи порядка почувствовали запах марихуаны, после чего в салоне автомобиля были найдены наркотики.

По словам адвоката, марихуана принадлежала другу боксера, который пользовался автомобилем.

В мае 2013 года Уайлдер уже был арестован из-за конфликта с женщиной, которая обвинила его в применении физической силы.