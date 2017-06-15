Коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания надеется договориться с «Газпромом» о поставках газа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Витренко, «Нафтогаз» будет действовать согласно принципам, которые определил арбитраж.

«Будем пытаться договориться по объемам и по цене», — заявил Витренко.

Ранее заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев указал на то, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило «бери или плати» в контракте с «Нафтогазом».