В Архангельской области до конца года закончится процесс передачи акций акционерных обществ «Аэропорт Архангельск» и «2-­й Архангельский объединенный авиаотряд» из федеральной в региональную собственность.

Всего в Поморье зарегистрировано 23 аэродрома. Из них только семь имеют искусственные взлетно-­посадочные полосы (остальные — грунтовые). Устарел парк воздушных судов, пишет ресурс News29.ru.

В конце 2017 — начале 2018 года планируется поставка по лизингу двух самолетов Л­410. Прорабатывается вопрос финансирования из федерального бюджета мероприятий по реконструкции ВПП аэродрома Соловки. Власти также принимают меры для расширения маршрутной сети региона.