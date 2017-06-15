В Архангельской области началась модернизация авиаперевозок
В Архангельской области до конца года закончится процесс передачи акций акционерных обществ «Аэропорт Архангельск» и «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» из федеральной в региональную собственность.
Всего в Поморье зарегистрировано 23 аэродрома. Из них только семь имеют искусственные взлетно-посадочные полосы (остальные — грунтовые). Устарел парк воздушных судов, пишет ресурс News29.ru.
В конце 2017 — начале 2018 года планируется поставка по лизингу двух самолетов Л410. Прорабатывается вопрос финансирования из федерального бюджета мероприятий по реконструкции ВПП аэродрома Соловки. Власти также принимают меры для расширения маршрутной сети региона.