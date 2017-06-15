Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом пока не подтвердили в Белом доме.

«У нас нет пока никаких объявлений на этот счет», — сказала в четверг первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс, ее цитирует ТАСС.

Ранее украинские СМИ сообщили, что визит Порошенко в США может состояться на будущей неделе. Среди одной из возможных дат визита назывался понедельник, 19 июня.