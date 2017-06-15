Ремонт улицы Новороссийской в Краснодаре стартовал в начале текущей недели, заявили в администрации города. Ранее в четверг местный житель пожаловался в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным на плохое состояние дорожного полотна Новороссийской.

«На Новороссийской уже идет ремонт, он начался в начале недели, на улице Тургенева в самое ближайшее время начнется, как только будут завершены все процедуры торгов», — цитирует представителя городской администрации ТАСС.

В мэрии добавили, что ремонт улицы Новороссийской должен завершиться в 2017 году, а Тургенева — до конца 2018 года.

В администрации уточнили, что губернатор региона Вениамин Кондратьев знает о проблеме с состоянием дорог в городе, для их решения из бюджетов всех уровней в 2017 году выделено порядка 3,5 млрд рублей.