Премьер-министр Черногории Душко Маркович считает, что произошедший на саммите НАТО в Брюсселе инцидент с участием президента США Дональда Трампа, когда американский лидер резко его отодвинул в сторону, прославил Черногорию. «Я должен сказать, что я очень благодарен за этот инцидент, в котором я, так сказать, принял участие. Потому что он принес нам известность, он сделал Черногорию такой известной», – сказал премьер в интервью Politico.

Видеозапись, на которой запечатлен данный инцидент, вызвала большой резонанс в СМИ. Сам Маркович назвал его «безобидным», отметив, что американский президент следовал правилам расстановки на фото.