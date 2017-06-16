История в датах: 16 июня
16 июня 1963 года Валентина Терешкова совершила космический полет на корабле «Восток-6», став первой в мире женщиной-космонавтом
16 июня 1925 года в Крыму открылся лагерь «Артек», ставший самым знаменитым в Советском Союзе. Первые детские смены в нем размещались в палатках или временных фанерных домиках. На снимке — Всесоюзный слет пионеров в лагере «Артек» в 1967 году
16 июня 1959 года начала свою работу Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), объединившая в себе павильоны Всесоюзной сельскохозяйственной и промышленной выставок
16 июня 2016 года на воду был спущен новый российский атомный ледокол «Арктика» — головной корабль проекта, который в дальнейшем должен заменить действующие сейчас ледоколы сразу двух классов