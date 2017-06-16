При председателе Госдумы до конца июля будет создан экспертный совет по законотворчеству, который займется рассмотрением наиболее резонансных законопроектов. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

— Мы создаем экспертный совет законотворчества — «совет советов», как его называют. Он будет рассматривать наиболее резонансные из уже внесенных инициатив, в том числе — правительственные и членов Совета Федерации. В совет будут направляться законопроекты из бюджетной и налоговой сфер, тарифной и таможенной политики, из области гражданского права. До конца весенней сессии он начнет свою работу, — сообщил Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время идет подбор экспертов в состав нового совета. Ожидается, что их будет порядка 25 человек — представители различных экспертных кругов, вузов, делового сообщества. В частности, рассматриваются кандидатуры из Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России». Со стороны Госдумы будут участвовать первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия»), глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР), глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР), глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (ЕР), глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Сейчас при спикере ГД уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств. Недавно «Известия» сообщили о планах по созданию третьего совета — по культуре, религии и межнациональным отношениям. Он появится уже в осеннюю сессию, уточнил Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что в Госдуме шестого созыва при экс-спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов.

Также спикер сообщил, что в ходе реформы аппарата Госдумы в структуре правового управления будет выделен отдел по сопровождению законодательных инициатив депутатов. Это делается для того, чтобы сотрудники думского правового управления оказывали парламентариям консультативную, экспертную и юридическую помощь в написании проектов. Депутаты смогут на добровольной основе воспользоваться этой опцией уже с начала осенней сессии.

Цель этих нововведений — повышение качества принимаемых законов, пояснил Вячеслав Володин. Для этого же Госдума прилагает и дополнительные усилия по отклонению неактуальных законопроектов — проводит так называемый «разбор законодательных завалов». Ранее сообщалось, что депутаты намерены закончить эту работу к маю следующего года. Однако, по словам спикера, был взят настолько хороший темп (несколько раз для этого даже проводились специальные пленарные заседания), что основной массив устаревших документов может быть разобран уже к январю.

— Сейчас мы до 30% времени тратим на старые проекты 1994–2016 годов. Коэффициент полезного действия составляет 14% — столько принято законов, остальное отклоняем, — подчеркнул спикер.

По его словам, депутатам необходимо освободить время, чтобы тратить его на более качественное рассмотрение актуальных инициатив, коммуникации с экспертами и работу в регионах.