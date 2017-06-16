При спикере Госдумы будет создан «совет советов»
При председателе Госдумы до конца июля будет создан экспертный совет по законотворчеству, который займется рассмотрением наиболее резонансных законопроектов. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
— Мы создаем экспертный совет законотворчества — «совет советов», как его называют. Он будет рассматривать наиболее резонансные из уже внесенных инициатив, в том числе — правительственные и членов Совета Федерации. В совет будут направляться законопроекты из бюджетной и налоговой сфер, тарифной и таможенной политики, из области гражданского права. До конца весенней сессии он начнет свою работу, — сообщил Вячеслав Володин.
По его словам, в настоящее время идет подбор экспертов в состав нового совета. Ожидается, что их будет порядка 25 человек — представители различных экспертных кругов, вузов, делового сообщества. В частности, рассматриваются кандидатуры из Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России». Со стороны Госдумы будут участвовать первый вице-спикер Александр Жуков («Единая Россия»), глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР), глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР), глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (ЕР), глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).
Сейчас при спикере ГД уже работают два совета: по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств. Недавно «Известия» сообщили о планах по созданию третьего совета — по культуре, религии и межнациональным отношениям. Он появится уже в осеннюю сессию, уточнил Вячеслав Володин.
Стоит отметить, что в Госдуме шестого созыва при экс-спикере Сергее Нарышкине работали восемь советов.
Также спикер сообщил, что в ходе реформы аппарата Госдумы в структуре правового управления будет выделен отдел по сопровождению законодательных инициатив депутатов. Это делается для того, чтобы сотрудники думского правового управления оказывали парламентариям консультативную, экспертную и юридическую помощь в написании проектов. Депутаты смогут на добровольной основе воспользоваться этой опцией уже с начала осенней сессии.
Цель этих нововведений — повышение качества принимаемых законов, пояснил Вячеслав Володин. Для этого же Госдума прилагает и дополнительные усилия по отклонению неактуальных законопроектов — проводит так называемый «разбор законодательных завалов». Ранее сообщалось, что депутаты намерены закончить эту работу к маю следующего года. Однако, по словам спикера, был взят настолько хороший темп (несколько раз для этого даже проводились специальные пленарные заседания), что основной массив устаревших документов может быть разобран уже к январю.
— Сейчас мы до 30% времени тратим на старые проекты 1994–2016 годов. Коэффициент полезного действия составляет 14% — столько принято законов, остальное отклоняем, — подчеркнул спикер.
По его словам, депутатам необходимо освободить время, чтобы тратить его на более качественное рассмотрение актуальных инициатив, коммуникации с экспертами и работу в регионах.