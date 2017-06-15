Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в результате ДТП на Манхэттене в четверг получили травмы 10 человек.

«Десять человек получили ранения, один доставлен в госпиталь», — цитирует представителя полиции «РИА Новости».

Очевидцы говорят, что водитель внедорожника Chevrolet спровоцировал аварию, когда пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. После столкновения с такси автомобиль вылетел на тротуар, где и врезался в прохожих.