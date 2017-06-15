Власти США планируют придерживаться уже введенных в отношении России санкций, так как они доказали свою эффективность. Об этом на брифинге в четверг заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

«Администрация привержена имеющимся санкциям», — цитирует Хакаби-Сандерс Reuters.

Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России.