США намерены придерживаться действующих в отношении России санкций
Власти США планируют придерживаться уже введенных в отношении России санкций, так как они доказали свою эффективность. Об этом на брифинге в четверг заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.
«Администрация привержена имеющимся санкциям», — цитирует Хакаби-Сандерс Reuters.
Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России.