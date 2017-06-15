Российские дипломаты и члены их семей потеряли право на бесплатный проход на пляжи города Ойстер Бэй (штат Нью-Йорк), которым они обладали в течение нескольких десятилетий. Решение об этом принято мэром города Джо Саладино, сообщает агентство AP.

Мэр заявил, что теперь дипломаты из Москвы, которые работают в ООН и проживают в городе Ойстер Бэй, должны посещать пляж на общих основаниях. Вход на пляж для местных жителей стоит $20, для приезжих — $50–60.

Джо Саладино утверждает, что его решение никак не связано с какими-либо действиями американских властей.