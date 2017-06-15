Взрыв у мечети в столице Афганистана Кабуле унес жизни шести человек, еще десять ранены. В МВД уже назвали произошедшее террористической атакой. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает телеканал TOLO News.

По данным телеканала, за взрывом последовала стрельба. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Утром 31 мая в Кабуле также прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли более 150 человек. Ответственность за теракт взяла группировка ИГ (организация запрещена в России).