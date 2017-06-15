В 6-м микрорайоне поселка Борки в Рязани ликвидирована неисправность газового оборудования, которая могла вызвать серьезную аварию. На месте работали специалисты «Рязаньгоргаза».

Тревогу подняли жильцы одного из домов. Люди почувствовали запах газа. Приехавшие на вызов ремонтники обнаружили, что газ идет из прожженного шланга, подключающего кухонную плиту. В соседних домах была аналогичная проблема, пишет РИА «7 новостей».

В экстренном порядке был отключен газ в 35 зданиях. Взрыва удалось избежать. Как выяснилось позднее, неисправность возникла, когда один из жителей делал в доме ремонт. Утечка газа прекращена, газоснабжение жилых домов восстановлено.