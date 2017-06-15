Шевченковский районный суд Киева наложил арест на технику и документы российской компании «Яндекс», которые были изъяты при обысках в ее офисе в Одессе. Об этом сообщается в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений Украины, передает ТАСС.

В списке предметов более 370 наименований. Это как техника, так и документы, изъятые в ходе обыска офиса «Яндекс.Украина» в Одессе.

«Документы содержат данные по сбору и аккумуляции с целью дальнейшей передачи в РФ информации о персональных данных граждан Украины и объектах критической инфраструктуры государства», — говорится в сообщении украинского департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности.