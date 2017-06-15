Информационное агентство ТАСС заняло десятую строчку рейтинга привлекательных работодателей для российских студентов-гуманитариев и стало единственным СМИ в списке. Об этом свидетельствуют данные исследования шведской консалтинговой компании Universum.

Первое место рейтинга заняла американская компания Google. Кроме того, студентов гуманитарных специальностей привлекают компании «Газпром», «Яндекс», Microsoft, IKEA, L'Oreal Group, BMW Group, «Газпром нефть» и Audi.

При этом в категории «IT» в тройке лидеров — Google, «Яндекс» и Microsoft. В категории «бизнес» — Google, «Газпром» и BMW Group. В категории «инженерия/естественные науки» — «Газпром», Google и «Сибур».