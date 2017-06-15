Первый бетон в фундамент АЭС «Аккую» в Турции может быть залит в марте 2018 года. Об этом в четверг сообщила госкорпорация «Росатом».

15 июня проектная компания «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания «Русатом Энерго Интернешнл», входящей в «Росатом»), которая реализует проект по строительству АЭС «Аккую» в Турции, получила от Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) лицензию на генерацию электроэнергии в течение 49 лет, до 15 июня 2066 года.

В ближайшее время «Аккую Нуклеар» должна получить окончательное разрешение на пользование землей от министерства лесного хозяйства и министерства финансов Турции, а также ограниченное разрешение на строительство АЭС от турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК).

Последнее позволит «Аккую Нуклеар» начать строительство «неядерной» части АЭС — в частности, котлована реакторного острова, турбинного острова, вспомогательных зданий и сооружений.

Но основные строительные работы АЭС «Росатом» начнет после получения основной лицензии в 2018-м. «Первый бетон» в основание АЭС «Аккую» планируется заливать в марте будущего года.

«Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый первый бетон ожидается в марте 2018 года. Согласно подписанному межправсоглашению, сдача первого блока АЭС должна состояться не позднее чем через семь лет после выдачи Турецкой Республикой всех разрешительных документов», — говорится в сообщении «Росатома».

Межправительственное соглашение о строительстве и эксплуатации АЭС «Аккую» было подписано Россией и Турцией в 2010 году. Она станет первой атомной электростанцией в стране. Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.