Депутаты Петросовета одобрили проект инженера-строителя Вячеслава Рашева, который предложил построить над Логмозерским проливом постоянный вантовый мост взамен нынешнего понтонного. Детали обсуждались на заседании комиссии по изменению генплана столицы Карелии.

Длина переправы составит 300 м. 13-метровая высота над водой позволит организовать проход судов под мостом, пишет ИА «Карелinform».

Стоимость строительства автор проекта оценил в 1,2 млрд рублей. По мнению Рашева, новый мост нужно сдвинуть относительно нынешней переправы, чтобы улучшить дорожную ситуацию в Петрозаводске.