В Скотленд-Ярде выразили надежду, что количество жертв пожара в жилом доме Grenfell Tower, произошедшего в ночь на среду, не будет трехзначным. Об этом 15 июня заявил офицер службы лондонской полиции Стюарт Канди.

«Я надеюсь, что эта цифра не будет трехзначной», – ответил он на вопрос журналистов об окончательном числе жертв.

Канди также отметил, что шесть из 17 погибших при пожаре были обнаружены снаружи здания. В настоящий момент 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. Многие числятся пропавшими без вести. Пострадать от пожара могли около 120 семей.