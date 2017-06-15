Правнук Людвига Нобеля 80-летний Питер Нобель-Олейников и его супруга Анна посетили Карелию и побывали в музее-заповеднике «Кижи». По словам гостя, он в первый раз заехал так далеко на север РФ.

Людвиг Нобель был старшим братом Альфреда Нобеля, учредителя Нобелевской премии. Людвиг Нобель считается одним из основателей нефтяной промышленности в России, отмечает ИА Flashnord.

Сотрудники «Кижей» рассказали Питеру Нобелю-Олейникову о молодежных проектах музея. Они призвали его поддержать недавно открытый по гранту президента России центр традиционного судоходства и судостроения.