Одним из основных приоритетов для большинства компаний в этом году стало снижение расходов на аренду офисов. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Регус», проведенного среди офисных работников в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

По данным опроса, Россия входит в тройку стран, где бизнес больше всего недоволен высокой стоимостью аренды.

— На этот факт указало более 60% респондентов, — рассказала «Известиям» управляющий компанией «Регус» в России Ирина Баева. Похожая ситуация отмечается в Австрии и Португалии.

При этом 18% российских фирм вообще стараются отказаться от аренды на фиксированный срок и перейти на гибкие условия. По мнению 42% респондентов, стремление к гибкому графику работы больше всего затронет деятельность небольших компаний.

Для 38% опрошенных сотрудников снижение спроса на фиксированную аренду является тревожным сигналом — по их мнению, это может свидетельствовать как о быстром расширении компании в ближайшее время, так и о скором сокращении штата.

— Они полагают, что бизнес, в котором они работают, может быстро вырасти или, наоборот, свернуться, если, например, проект спустя несколько месяцев работы себя не оправдал. Всё это отражается и на размере требуемой для офиса площади. При фиксированной аренде договор с бизнес-центром обычно заключается минимум на 11 месяцев, а досрочное расторжение влечет за собой штрафные санкции. Компании, которые пользуются услугами гибких офисных решений, как правило, лишены таких рисков и могут оперативно менять адрес своего офиса в соответствии с потребностями бизнеса, — пояснила Ирина Баева.

26% респондентов полагают, что одной из главных причин популярности гибких условий организации рабочего пространства становится положительная динамика в развитии бизнеса.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает стремление компаний уйти от долгосрочной аренды естественной реакцией на высокие арендные ставки в крупных российских городах, особенно в столице. Вместе с тем он считает это тревожной тенденцией для работников.

— Если у работодателей есть возможность не создавать фиксированные рабочие места, они, конечно, на это пойдут. Опасения работников в этой ситуации вполне обоснованны. Причем это характерно для всех развитых стран. Сейчас формируется целый класс людей, не имеющих постоянного рабочего места и часто меняющих работу. Мы видим в России первые признаки формирования неустойчивой занятости.

Эксперт полагает, что неустойчивая занятость препятствует созданию единого коллектива, сплоченности работников. А главное — сотрудники постоянно чувствуют нестабильность, что снижает их жизненный тонус и подрывает уверенность в будущем.

Первый зампредседателя комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров также считает, что опасения работников относительно своей дальнейшей трудовой деятельности, связанные со стремлением компаний сэкономить на аренде помещений, не беспочвенны.

— Есть несколько факторов, которые позволяют наемному работнику уверенно себя чувствовать: регулярно выплачиваемая зарплата, «белые» правила игры и привязка к рабочему месту. Без собственного рабочего места многие чувствуют себя некомфортно и опасаются, что с ними скоро могут расстаться.

При этом Георгий Федоров отметил, что тенденция к сокращению фиксированных рабочих мест может сопровождаться ухудшением качества труда работников — многие в гибких условиях или на удаленной работе будут показывать более низкий КПД.

Главный специалист отдела рынка труда НИИ труда и социального страхования Галина Антонова сказала «Известиям», что для многих сотрудников переход на удаленную работу и гибкий график становится привлекательным решением — они смогут сами планировать рабочее время. Но только в случае, если такая перемена происходит по договоренности, а не в директивном порядке.