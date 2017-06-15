Московская полиция разыскивает водителя автомобиля Mercedes, который ранил, предположительно, из травматического пистолета пешехода.

«В 16.54 мск в службу «02» обратился гражданин, который сообщил, что на пересечении Малого Купавенского проезда и Челябинской улицы у него произошел конфликт с водителем автомобиля Mercedes», — цитирует ТАСС сообщение столичного ГУ МВД.

В результате словесной перепалки водитель Mercedes выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего уехал. Добравшись домой, пешеход сообщил о произошедшем в полицию.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, пешеход получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждается», — добавили в ГУ МВД.