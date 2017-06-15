Суд присяжных не смог прийти к единому вердикту по делу 79-летнего американского комедийного актера Билла Косби, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Присяжные зашли в тупик по всем трем пунктам обвинения, сообщает в четверг The Washington Post.

Суд не уточнил причин сложившейся ситуации. Присяжные лишь заявили, что не могут прийти к единому решению ни по одному из вопросов.

Согласно материалам дела, Косби обвиняют по трем пунктам посягательств на половую неприкосновенность с отягчающими обстоятельствами. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет заключения под стражу. Потерпевшие обвинили Косби в том, что он опаивал их наркотиками, после чего склонял к близости.

В июле 2017 года актеру исполнится 80 лет. Судебный процесс проходит с 5 июня в суде американского города Морристаун (штат Пенсильвания).