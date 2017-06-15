Президент Сербии Александр Вучич предложил Ану Брнабич, которая известна своими прозападными взглядами, в качестве кандидатуры на должность главы правительства. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Предлагаю Народной скупщине Ану Брнабич в качестве кандидата в премьер-министры Сербии», — сообщил в четверг Вучич в специальном телеобращении.

Новый глава кабинета министров необходим, поскольку ранее им был сам Вучич, который победил на президентских выборах 2 апреля 2017 года.

Ана Брнабич, которая занимает должность министра государственного управления и местного самоуправления страны, имеет репутацию проевропейского политика, много лет реализовывала в Сербии различные проекты на деньги западных спонсоров и не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Она займет кресло премьера, если наберет простое большинство голосов в парламенте.