США расширяют свое военное присутствие в регионе Бадия на юго-востоке Сирии. Там развернута еще одна крупная передовая база, которую будут использовать американские Силы специальных операций и боевики «Свободной сирийской армии» (ССА). Также в этот район были переброшены реактивные системы залпового огня. Однако эксперты полагают, что Вашингтону уже не удастся превратить Бадию в плацдарм для проамериканской оппозиции.

Представитель входящей в ССА группировки «Магауир ас-саура» («Коммандос революции») заявил, что американские силы оборудуют вторую базу на юго-востоке Сирии. На этот раз в Аз-Закфе. На фото с базы, опубликованных иракскими СМИ, хорошо видны бронемашины M-ATV SFV, разработанные для американских Сил специальных операций, а также Hammer, оборудованные для маневренных действий в пустыне. Рядом с ними стоят бойцы в американской спецназовской экипировке, которые резко выделяются на фоне неряшливо одетых местных боевиков. США также перебросили в район Ат-Танфа системы залпового огня HIMARS, способные поражать цели на дальности свыше 200 км.

Американцы формально объясняют свою возросшую активность на юго-востоке Сирии необходимостью борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ). Однако фактически в результате успешного наступления союзных Башару Асаду отрядов в сторону сирийско-иракской границы у них больше нет непосредственного соприкосновения с отрядами ИГИЛ.

На самом деле база Аз-Закф будет прикрывать с северо-востока основную американскую базу в Ат-Танфе. Ранее союзные Башару Асаду проиранские формирования пробили коридор к границе с Ираком. Сейчас американские силы и шиитских ополченцев разделяет не более 10 км пустыни. Изначально наступление было нацелено прямо на Ат-Танф, но после нескольких инцидентов, когда авиация Коалиции бомбила наступающих шиитов, сирийское командование решило просто обойти американский форпост с севера.

Как пояснили «Известиям» представители сирийского командования, стремительный бросок к границе с Ираком был нужен для того, чтобы не дать проамериканским боевикам из ССА выйти к шоссе Пальмира–Дейр-эз-Зор и тем самым помешать проводимой правительственными войсками операции по деблокированию этого города. Параллельно сирийцам удалось наконец восстановить наземное сообщение с Ираком.

По оценке старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константина Труевцева, несмотря на демонстративное наращивание американских сил на юго-востоке Сирии, борьба за эту часть страны ими проиграна.

— Американцы рассчитывали собрать в Ат-Танфе силы ССА и двинуться на Дейр-эз-Зор, но этот план сорвался, в том числе из-за крайне низкой боеспособности отрядов оппозиции, — рассказал эксперт. — Сейчас Ат-Танф оказался окружен с трех сторон, отрезан от Сувейды и Дераа. Это небольшой пятачок. Их оперативные возможности сужены до предела. Даже если американцы там останутся, это не даст им никаких преимуществ. Делать им там теперь нечего.

Как отметил Константин Труевцев, американцы своими действиями на юге Сирии просто пытаются спасти лицо и показать, что могут сделать хоть что-то.

— Появление там американских РСЗО — показуха, — подчеркнул востоковед. — Там просто не по кому стрелять из этих систем, никто воевать с американцами за кусок пустыни не станет. Шиитские ополченцы своего добились — коридор в Ирак есть. Можно начинать переброску подкреплений и оружия из Ирака.

Нейтрализация угрозы с юго-востока позволит сирийскому командованию сосредоточить внимание на других направлениях, ведь основные события сейчас развиваются на востоке провинции Алеппо, где армия наступает на Ракку, а также под Араком, через который лежит путь к блокированному джихадистами Дейр-эз-Зору.