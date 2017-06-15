В Московской области появились новые дорожные указатели, на которых значатся пониженные показатели допустимой скорости движения. Такие меры применены на участках, где часто происходят аварии.

Максимальная скорость снижена на Пятницком, Егорьевском, Можайском, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Рогачевском и Волоколамском шоссе, а также на дорогах Москва–Жуковский и Щелково–Фряново. Вместо прежних 60 км/ч там теперь разрешено ездить со скоростью не более 50 км/ч, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Планируется, что новые правила будут способствовать уменьшению количества аварий на дорогах. По данным экспертов, 40% смертельных ДТП приходится именно на эти участки, сообщает портал «Автовести».