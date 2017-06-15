Первый раунд переговоров по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза начнется 19 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Соединенного Королевства.

«Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис договорились дать ход в понедельник, 19 июня, статье 50 [Лиссабонского договора]», — цитирует пресс-служба совместное заявление сторон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры выхода страны из ЕС, которая должна продлиться в течение двух лет и завершиться к марту 2019 года.