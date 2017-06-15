Президент США Дональд Трамп, выступая в четверг в Белом доме, назвал раненого в среду Стива Скализа «замечательным борцом» и выразил надежду на его выздоровление.

«Он попал в беду. Но он замечательный борец, и мы надеемся, что у него всё будет хорошо», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Накануне Трамп посетил раненого координатора фракции республиканцев в палате представителей Скализа в больнице. По данным медиков, состояние конгрессмена оценивается как критическое. Особое опасение медиков вызывает большая кровопотеря.

Стив Скализ был ранен в городе Александрия (штат Виргиния), где вместе с другими конгрессменами и их помощниками играл в бейсбол. 66-летний Джеймс Ходжкинсон, открывший стрельбу, руководствовался политическими мотивами. При задержании он был ранен полицией и через некоторое время скончался.