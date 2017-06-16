Потребление алкоголя за последние семь лет в России снизилось с 18 до 13,5 л этилового спирта на человека в год. Это и общемировой тренд, и работа запретительных механизмов. То, что было сделано в плане снижения доступности алкоголя, — долгосрочная масштабная программа. Продукция перестала быть легкодоступной: перестали торговать по ночам, убрали рекламу, ввели жесткие ограничения для несовершеннолетних. При этом человек, который хочет купить алкоголь, в любом случае это сделает. Но побудительные мотивы убрали. Даже начинающие рекламодатели знают, что такое побудительная стратегия — это то, что рядом и мимо чего невозможно пройти, и, конечно, люди невольно покупают больше.

В общем, меры были достаточно жесткими, но они сработали. В массе регионов, которые традиционно считаются сильно пьющими и где сократили время продаж, уровень преступности, связанной с алкогольным опьянением, упал в три-четыре раза.

Та же политика начата в отношении сигарет. Убраны все павильоны, палатки — где до этого продавалось 80–85% табака.

Но снижение доступности — это далеко не главный механизм по своей значимости, если мы говорим вообще о глобальной концепции оздоровления общества с точки зрения алкоголизации и курения. Самое главное — социальная ситуация. Чем больше человек беспокоится о собственном будущем, чем больше он себя любит, чем больше гарантировано нормальное существование сегодня — тем меньше он будет пить и курить. Характерный пример — Великобритания. Там, в достаточно умеренно пьющей ранее стране, последний кризис увеличил потребление алкоголя на 70–75%. Социальные факторы гораздо действенней, чем любые ограничительные меры.

Дальнейшие шаги по оздоровлению должны быть также направлены на сбалансирование ценовой политики. Сегодня государство уже частично установило минимальные цены на алкогольную продукцию. Они нужны не только, чтобы бороться с контрафактом, но и чтобы люди имели возможность не в ущерб затратам на основную потребительскую корзину покупать алкоголь. Если же цены сильно завышены — население обращается к теневым продавцам. Занижены — возникает эффект газировки «Буратино», когда она стоила дороже пива.

К сожалению, минимальные цены пока не введены для табака. А они нужны, потому что их введение будет иметь свои положительные последствия. Но здесь государство должно быть осторожным. Характерный пример — Украина, где подняли акцизы на 40% и количество производимого и ввозимого нелегального табака выросло раза в четыре.

Важно учитывать, что запретительные меры не работают без госрегулирования. В алкогольной отрасли, где оно есть, мы наблюдаем положительную динамику, несмотря на остающиеся проблемы с криминальным алкоголем. Как пример — в некоторых регионах нелегально торгует каждый четвертый магазин. В табаке же количество контрафакта сегодня растет ужасающими темпами. По независимым оценкам этого рынка, только за прошлый год его количество выросло в пять раз. Соответственно и потери бюджета колоссальные. По подсчетам правительства, за 2012–2016 годы они составили 105 млрд рублей. Если сейчас не ввести госрегулирование рынка табака, ситуация может стать еще хуже.

Автор — уполномоченный по защите прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров

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