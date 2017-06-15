Законопроект о повышении штрафа до 2,5 тыс. рублей водителям, не пропустившим пешеходов и велосипедистов на переходах, Госдума приняла в первом чтении.

В настоящее время в случае, если водитель не предоставляет преимущество в движении пешеходу или велосипедисту, он обязан выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, решение об усилении административной ответственности за данные нарушения обусловлено неэффективностью действующих мер. В частности, отмечается, что принятие закона существенно отразится на повышении безопасности дорожного движения.