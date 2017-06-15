Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в пятницу, 16 июня, он отправится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры для разрешения кризиса между странами региона и Катаром. Об этом в четверг сообщает Reuters.

Чавушоглу отметил, что Турция всё это время проводила взвешенную политику и не занимала ни одну из сторон в конфликте. В будущем турецкие власти намерены принять меры для того, чтобы разрешить проблему. Глава МИДа подчеркнул, что ожидает от Саудовской Аравии лидерства в стремлении решить кризис.

По его словам, санкции и эмбарго здесь не помогут.

В понедельник, 5 июня, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке террористов. Позднее отношения разорвали и другие страны мира.