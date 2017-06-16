Минэкономразвития разрабатывает поправки в законодательство для использования на госслужбе технологии блокчейн, искусственного интеллекта и Big Data, рассказал в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

— Мы приступаем сейчас к работе над конкретным планом изменения законодательства, которое поможет нам устранить препятствия для внедрения новых технологий на госслужбе. Мы рассчитываем, что предложения о снятии этих ограничений будут разработаны до конца года, — заявил он.

По его словам, также необходимо создать единую платформу по разработке и согласованию нормативно-правовых актов. Соответствующие предложения будут внесены в правительство в ближайшие полтора-два месяца.

— Мы считаем, что надо ставить вопрос создания единого центра компетенций по работе с большими данными и реализации ими конкретных проектов для органов власти. Нам также необходим центр компетенций по изменению законодательства, потому что поправки в законодательство — это лишь первый шаг. Потом начнутся изменения в судебном производстве, в гражданском и арбитражном процессах, в договорных отношениях, — отметил замминистра экономического развития.

Савва Шипов добавил, что сейчас обсуждается идея создания центра компетенций по цифровой экономике на уровне ЕАЭС, который будет действовать в пяти странах.

Справка «Известий»

Искусственный интеллект изучает алгоритмы, способные обучаться самостоятельно, без необходимости непосредственно программировать их для решения конкретной задачи.

Блокчейн — это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. В ее основе — постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Данные из блокчейна нельзя удалить, они хранятся одновременно у всех участников цепочки, а все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении.

Big Data — обработка и анализ больших данных информации, которые не поддаются обработке классическими способами по причине больших объемов.