В Ростовской области задержали троих человек, которые совершили пять вооруженных нападений на финансовые организации и ювелирный магазин. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что размер ущерба превысил 10 млн рублей.

Полицейскими было установлено, что житель Ростова-на-Дону создал вооруженную группу, в состав которой вошли двое его знакомых. Они незаконно приобрели огнестрельное оружие и по разработанному организатором плану занимались разбоем.

Как пишет RostovGazeta, сначала подозреваемые приходили в учреждения под видом клиентов и осматривались. Далее они забегали в масках, угрожая оружием, отбирали деньги. Сейчас они находятся под стражей.