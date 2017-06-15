Осуждение Германией и Австрией проекта новых санкций США в отношении российского ТЭКа, распространенного немецким внешнеполитическим ведомством, связано с дестабилизацией правления США. Это позволяет Европе говорить собственным голосом. Ситуация на руку прежде всего России, но главные итоги этого шага можно будет увидеть после саммита G20 (состоится летом 2017 года в Германии), такое мнение высказал «Известиям» политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

«Энергетическая безопасность Европы зависит от России. Слишком глубоко проникновение европейского и российского рынков. США не могут постоянно диктовать свои условия. Европе всё тяжелее принимать те правила игры, которые навязывает им Белый дом. Та ситуация, которая складывается в США, позволяет Европе частично возвращать свой суверенитет и говорить своим собственным голосом. Это первая попытка пробить санкционную брешь. Особенно важно, что это заявление сделано в преддверии саммита G20. На этом саммите также будет подниматься вопрос санкций, насколько санкции влияют на современное мировое пространство, насколько они выгодны для развития современной экономики и геополитики», — сказал Судаков.

Схожую позицию высказал «Известиям» политолог Павел Святенков. По его мнению, ФРГ и Австрия воспользовались дестабилизацией правления США. Но, скорее всего, это уже не даст результата, так как Трамп оказался заложником положения. Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, который не позволяет американскому президенту без одобрения законодательной власти снимать санкции с России. Если эту норму одобрят и в последующих инстанциях, то получится, что парламент станет контролировать внешнеполитические вопросы. Авторитетное мнение Германии в этом случае может быть проигнорировано.

«Решится ли Трамп наложить вето на этот закон — большой вопрос, потому что он является основным лоббистом санкций против Ирана. И то, что антироссийские санкции внесены в законопроект о санкциях против Ирана, то это будет мешать Трампу отклонить закон. А если он его отклонит, то снова попадет под огонь критики и предполагаемые связи с Россией. Внутриполитическая ситуация США сложная, и неясно, сможет ли Германия, несмотря на свой международный и лоббистский вес, удержать Америку от новых санкций», — заключил Святенков.