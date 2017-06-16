Подготовка к Кубку конфедераций – 2017
Выставка, посвященная Кубку конфедераций FIFA – 2017, открылась в вестибюле московской станции метро «Воробьевы горы»
Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи перед началом матчей Кубка конфедераций – 2017
К началу соревнований станции Московского метрополитена были оборудованы специальными навигационными вывесками
Официальным талисманом чемпионата мира по футболу – 2018 и Кубка конфедераций FIFA – 2017 стал волк Забивака
Выставка, посвященная Кубку конфедераций FIFA – 2017, на станции метро «Воробьевы горы» в Москве
Флаги чемпионата мира по футболу – 2018 и Кубка конфедераций – 2017 на Триумфальной площади в Москве
Логотип Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Спартак» в Москве
Игры Кубка конфедераций пройдут в Москве, Петербурге, Сочи и Казани