Подготовка к Кубку конфедераций – 2017

Турнир под эгидой FIFA будет проходить в городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года

16 июня 2017, 00:01 Александра Аникеева

Слайдами Списком Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов Выставка, посвященная Кубку конфедераций FIFA – 2017, открылась в вестибюле московской станции метро «Воробьевы горы» Фото: Global Look Press Олимпийский стадион «Фишт» в Сочи перед началом матчей Кубка конфедераций – 2017 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков К началу соревнований станции Московского метрополитена были оборудованы специальными навигационными вывесками Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Официальным талисманом чемпионата мира по футболу – 2018 и Кубка конфедераций FIFA – 2017 стал волк Забивака Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Выставка, посвященная Кубку конфедераций FIFA – 2017, на станции метро «Воробьевы горы» в Москве Фото: РИА Новости/Илья Питалев Флаги чемпионата мира по футболу – 2018 и Кубка конфедераций – 2017 на Триумфальной площади в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Логотип Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Спартак» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Игры Кубка конфедераций пройдут в Москве, Петербурге, Сочи и Казани