Андрей Воробьев выехал в Балашиху, жители которой пожаловались на расположенную в городе крупнейшую в области свалку во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в пресс-службе губернатора Подмосковья.

«Да, губернатор действительно поехал на мусорный полигон «Кучино» в Балашихе», — цитирует «Свободная пресса» представителя пресс-службы.

Жители Балашихи рассказали президенту о том, что огромная свалка находится в черте города, всего в 200 м от детских садов, жилых кварталов и поликлиник. Жить в таких условиях невыносимо, заявили балашихинцы: грязный воздух, которым приходится дышать, вызывает рвоту и тошноту.

Президент назвал сложившуюся ситуацию болезненной и сложной.

Андрей Воробьев заверил, что работа над тем, чтобы перекрыть полигон «Кучино» в Балашихе и увозить мусор туда, где иная плотность населения, идет.

Губернатор напомнил также, что с 2014 года 21 полигон из 39 закрыт, а оставшиеся 18 «трещат по швам».