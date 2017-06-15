Произошедшее размещение США двух реактивных систем залпового огня на территории Сирии должно быть согласовано с правительством страны. С таким заявлением выступило в четверг Министерство обороны России.

В ведомстве отмечают, что США перебросили из Иордании на базу американских сил специальных операций в районе сирийского населенного пункта Ат-Танф (18 км от иорданской границы) две установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Размещение любого вида иностранных вооружений на территории Сирии, а тем более реактивных систем залпового огня, должно быть согласовано с правительством суверенной страны», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, РСЗО могут быть использованы для нанесения ударов по подразделениям сирийских войск, а отнюдь не по позициям запрещенной на территории России группировки ИГ.