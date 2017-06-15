Капитальный ремонт завершился в одном из старейших дворцов культуры имени Астахова в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

По словам мэра, день завершения работ стал «новым днем рождения» дворца культуры в Люблино. Собянин выразил надежду, что жители ближайших районов Марьино и Печатники будут активно участвовать в проходящих в нем мероприятиях, сообщает телеканал «360». Мэр Москвы также отметил важность не только открытия новых центров, но и создания «новых возможностей на базе домов культуры», поскольку за десятилетия в каждом из них накоплен колоссальный опыт работы, который необходимо продолжать развивать.

Что касается ДК Астахова, сообщает «ТВ Центр», за время трехлетней реконструкции в здании заменили окна, а также установили новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Все помещения и инженерные системы обеспечили современным оборудованием. Десятки человек посетили концерт по случаю открытия ДК, который проходил в новом зале, оснащенном новым световым и звуковым оборудованием. Для юных жителей Люблино организовали мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству.

За пять лет в Москве отреставрировали семь домов культуры, в 2017 году планируется отреставрировать еще пять. В обновленных центрах москвичам обещают досуг для всех возрастных категорий.