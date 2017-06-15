Между Петербургом и Нижним Новгородом введут дополнительные авиарейсы
Дополнительные рейсы между Санкт-Петербургом и Москвой будут введены авиакомпанией «РусЛайн».
Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Стригино.
С 26 июня решено увеличить частоту полетов между Северной столицей и Нижним Новгородом. Сейчас в неделю выполняется всего шесть рейсов. А уже с 26 июня их будет 11.
Полеты будут проходит каждый день, а с понедельника по четверг они будут совершаться два раза в день.
Рейсы будут обслуживать канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200, рассчитанные на 50 пассажиров.