Ужесточение регулирования, постоянная «заморозка» пенсионных накоплений и рыночная экспансия крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) приведут к тому, что через два-три года в России останется не более 30 НПФ. Такую оценку сделали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Эта тенденция заметна даже на отрезке начала 2017 года: из исследования НРА следует, что за I квартал два крупнейших игрока — НПФ Сбербанка и «Будущее» — заметно увеличили свою долю.

В ближайшие два-три года на рынке НПФ, вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20–30 фондов, прокомментировала «Известиям» результаты исследования старший аналитик управления рейтингов финансовых институтов НРА Дарья Юдаева.

Сейчас в стране существует 66 фондов, но концентрация на этом рынке постоянно растет. Как следует из рэнкинга НРА за I квартал 2017 года, доля основных игроков с начала года заметно выросла. Так, НПФ Сбербанка увеличил ее по сравнению с IV кварталом с 16,7 до 18,6%, НПФ «Будущее» — с 12,2 до 12,6%. Объем средств пенсионных накоплений за I квартал 2017 года увеличился у НПФ Сбербанка до 430 млрд рублей (353 млрд рублей на конец прошлого года). Второе место закрепил за собой НПФ «Будущее» с 290 млрд рублей, на третьем месте находится НПФ «Лукойл-Гарант» (249 млрд рублей).

В НРА увеличение доли основных участников на рынке связывают с прошедшими недавно крупными сделками. Так, в апреле 2017 года к НПФ «Газфонд пенсионные накопления» были присоединены «КИТ Финанс НПФ», НПФ «Наследие» и НПФ «Промагрофонд». Количество клиентов — застрахованных лиц в данных фондах по итогам I квартала 2017 года превысило 6 млн человек, объем пенсионных накоплений составил 415 млрд рублей, пенсионных резервов — 16 млрд рублей. В 2017 году планируется также присоединение к НПФ «САФМАР» (с объемом пенсионных накоплений 15 млрд рублей по итогам I квартала) НПФ «Доверие» (объем ПН 95,8 млрд рублей).

Участники рынка согласны с выводом НРА о том, что число НПФ будет сокращаться.

— Мы согласны с оценкой, что количество НПФ на рынке будет сокращаться. Говорить о точном количестве, будет их 20 или 30, я бы не рискнул, — прокомментировал генеральный директор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий.

По его словам, основные причины сокращения числа участников на сегодня — это заморозка пенсионных накоплений, неясность с новой системой ИПК, стагнация системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и «пробуксовка» с запуском системы досрочного НПО, а также всё большее ужесточение требований регулятора к НПФ.

Пенсионные фонды из-за давления снаружи и изнутри консолидируются, подтверждает тренд руководитель отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский. По его мнению, монополизация рынка неизбежна, если регулирование не будет этому препятствовать.

— Если ЦБ будет против, то фондов останется больше, около двух десятков федерального уровня и три-четыре десятка регионального. Пока что мегарегулятор занимает выжидательную позицию, — считает он.

За последние три года издержки рынка возросли, контроль регулятора усилился: фондам сегодня нужно инвестировать в совершенствование процедур управления и развитие систем риск-менеджмента, а также увеличивать и объем бизнеса, отметила генеральный директор финансовой группы «Будущее» Марина Руднева.

Концепцию ИПК Минфин и Центральный банк внесли в правительство в начале апреля. Она призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет изъять — юридически они будут собственностью гражданина. Впрочем, концепцию внесли с разногласиями от Минтруда, которому не нравится идея об «автоподписке» граждан.