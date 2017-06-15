Экстремальный аттракцион Большая русская гора «Молния» откроется в московском семейном парке Skazka 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Молния» — единственный аттракцион такого масштаба в Москве. Посетители смогут ощутить эффект свободного падения с высоты более 25 метров и будут в восторге от неожиданных и крутых виражей на протяжении всего маршрута. Скорость вагончиков постоянно меняется, достигая максимума — 65 км/ч.

В день праздничного открытия для всех гостей будет установлен специальный промо-тариф на посещение аттракциона «Молния».

Кроме того, на территории парка будет организовано множество активностей — мастер-классы, лекция ГИБДД, Fun стройка, гонки на беговелах и другие.

Парк SKAZKA открылся в Москве год назад. В нем установлено более 15 аттракционов для детей всех возрастов. Помимо них работают развлекательные интерактивные площадки разной направленности: колесо обозрения, контактный зоопарк, «Хаски Лэнд», «Автогородок», «Клоунариум», и другие. За время существования парка, в нем побывали более 100 тысяч человек.