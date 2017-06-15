На территории индустриального парка «Отвель» в Пензенской области планируется построить предприятия по производству растительного масла, муки, крахмала, сушильного комплекса, зернохранилище, овощехранилище. Проект стоимостью около 18 млрд рублей реализует китайская компания «Джунэнда» при поддержке властей региона.

Ожидается, что к 2019 году общая возделываемая площадь составит 60 тыс. га. После запуска будут трудоустроены не менее 270 человек. Об этом информирует ИА «Пенза-Пресс».

«Джунэнда» также ранее начала возводить в области комплекс по производству грибов и вводить в оборот земли в Городищенском и Никольском районах.