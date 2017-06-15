Йоко Оно официально признали соавтором вышедшей в 1971 году культовой композиции Джона Леннона Imagine.

Соответствующее решение Национальная ассоциация музыкальных издателей США приняла на основании записи интервью Джона Леннона, которое он дал BBC, сообщило издание Billboard. Музыкант упоминает в разговоре, что композиция должна считаться песней Леннона–Оно, так как ее концепция и лирика принадлежат Йоко.

«Но в те дни я был немного более эгоистичным, немного более мачо и как-то опустил упоминание о ее вкладе», — признал тогда Леннон.

Йоко Оно, которой сейчас 84 года, и ее сын Шон Леннон лично присутствовали на церемонии признания соавторства, сообщает телеканал «360».

Песня Imagine, вышедшая на одноименном альбоме 46 лет назад, занимала верхние места в британских и американских хит-парадах.